Fredagens sammenbrud i forhandlingerne mellem USA og Kina kunne mærkes på det asiatiske marked.

Det asiatiske marked åbner svagt mandag morgen efter den manglende handelsaftale mellem USA og Kina.

Investorer var spændte på at se udfaldet af, at de to økonomiske giganter ikke kunne blive enige om en handelsaftale fredag, og at USA satte toldsatsen op for kinesiske varer til en værdi af 200 milliarder dollar.

Det japanske aktieindeks Nikkei faldt 0,5 procent, mens aktieindekset i Shanghai i Kina faldt med 1 procent.

Forhandlingerne mellem landene lå fortsat stille søndag, efter at USA har krævet lovning på konkrete områder fra Kina, men Kina vil ikke sluge en bitter pille, der skadede landets interesser.

USA's præsident Donald Trumps politiske rådgiver, Larry Kudlow, udtalte søndag, at Trump og Kinas præsident, Xi Jinping, højst sandsynlig vil mødes til G20-topmødet i Japan i juni og diskutere videre.

- Handelssnakken vil fortsætte, og der er et møde i Osaka, så det er for tidligt at vurdere påvirkningen af markedet, siger den japanske chefanalytiker Shoji Hirakawa.

Trods nedbruddet i forhandlingerne har Donald Trump skrevet videre på Twitter:

- Vi er, hvor vi gerne vil være med Kina. Husk på, at Kina brød aftalen med os og prøvede at genforhandle.

- Kina drømmer om, at Joe Biden (kandidat til posten som Demokraternes præsidentkandidat, red.) eller en af de andre bliver valgt som præsident i 2020. Kina elsker at bedrage USA, skriver Donald Trump.

Kina har truet med at gøre gengæld for USA's toldsatser, men landets import fra USA er væsentligt lavere end trafikken den modsatte vej.

I 2018 var den amerikanske vareeksport til Kina på 120,3 milliarder dollar ifølge USA's Handelsrepræsentant (USTR).

/ritzau/Reuters