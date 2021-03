En af verdens rigeste mænd er død i en helikopterulykke.

Foruden den tjekkiske mangemilliardær Peter Kellner omkom fire andre, da luftfartøjet styrtede ned nær en gletsjer i Alaska i weekenden.

Rigmandens eget selskab, PPF, bekræfter dødsfaldet med 'den dybeste sorg'. Det skriver Reuters.

Ifølge Forbes var Peter Kellner ikke bare Tjekkiets rigeste person, han var også nummer 68 på mediets liste over verdens rigeste mænd med en formue på lige omkring 110 milliarder kroner.

Han blev 56 år.

I forbindelse med en ferie var han lørdag taget på en såkaldt 'heliskitur' – en særdeles risikabel for ekstremsport, hvor man med helikopter flyver ud til et ellers ufremkommeligt sted for at stå på ski. Myndighederne mener, at dødsulykken skete omkring kl. 18.30.

Blandt de omkomne var også piloten, Zachary Russel, to guider, Gregory Harms og Sean McMannany, samt yderligere en tjekke, Benjamin Larochaix. Endnu er ukendt gæst overlevede styrtet, men er indlagt i særdeles kritisk tilstand.

Årsagen til ulykken er endnu ukendt, men den undersøges af myndighederne.

Peter Kellner grundlagde sin formue i 1990erne, da han efter Berlinmurens fald investerede stort i privatiseringen af den statslige sektor i Tjekkiet.