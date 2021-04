Engelsk politi er lige nu i gang med en efterforskning af et drab på en af Englands rigeste mænd.

Der er tale om milliardæren Sir Richard Sutton, der er en prominent forretningsmand og ejer af det firestjernede Sheraton Grand Hotel.

Den 83-årige hotelejer blev sammen med sin kone i 60erne angrebet i sit palæ nær Gillingham i Dorset. Et angreb, der endte fatalt for Sir Richard Sutton. Det skriver Sky News.

Hotelejeren blev erklæret død kort efter at være blevet dolket ihjel, og konen, der også blev dolket, blev fløjet med helikopter til hospitalet, hvor hun i skrivende stund er i kritisk tilstand.

Hotelejerens mange ansatte står tilbage i dyb sorg, har en talsmand for Sir Richard Suttons virksomhed udtalt:

»Vi er ekstremt kede af det og knuste over den pludselige død af Sir Richard Sutton, der blev fortalt denne morgen. Sir Richard var en kærlig, gavmild og varm familiemand, der virkelig betragtede sine ansatte som en del af familien.«

Talspersonen sender derefter en hilsen til Sutton-familien.

I forhold til efterforskningen har politiet udtalt, at de har anholdt en 34-årig mand, der er mistænkt for at have begået mordet. Han skulle ifølge Daily Mail være en person, som Sir Richard Sutton kendte.

Han er lige nu taget til hospitalet for at blive behandlet for nogle skader, som efter sigende ikke skulle være livstruende.

Det vides endnu ikke, hvordan manden trængte ind i palæet og hvorfor.