Boris Johnson har udtalt, at »krisen ville være ovre på et par dage«. Nu galoperer inflationen, og man frygter en lang og ond vinter.

»Vores leverandører siger, at de ikke kan finde chauffører, og derfor kan de ikke længere sælge os helt basale dagligvarer som pasta, mel og yoghurt. Det er allerede blevet svært at lave mad til kantinen,« siger Michelle Noble, kok i kantinen i Newham folkeskole, til Daily Mail.

Rektor på skolen Lucy Netshinga siger, at det især er langtidsudsigterne, der bekymrer hende:

»Vi skal nok finde på noget lige nu og her, men jeg er bekymret over, at der mangler flere og flere af de varer, vi bruger til at give børnene mad.«

Stor uro har bredt sig i det britiske samfund. Det, der startede som en bizar benzinkrise, har siden udviklet sig til en regulær energikrise, og eksperter frygter, at endnu mere dårligt nyt kan være på vej.

»Vi bruger omkring 40 millioner pund årligt på energi. Men når vi kigger fremad, ser det ud til, at vi i år kommer til at betale cirka 100 millioner pund (875 millioner kroner) for den samme mængde service. Det er helt vilde tal,« siger Adrian Curry, administrerende direktør for containervirksomheden Encirc, til BBC.

Han advarer om, at han gennem sit arbejde er budbringer om dårligt nyt for hele samfundet.

»Vi bliver jo nødt til at give disse markante prisstigninger videre til forbrugerne, og da vi leverer stort set alle kategorier af varer, så vil det sige næsten alle forbrugere. Yderligere inflation lurer i baggrunden. Det her er alvorligt,« siger Adrian Curry, der kræver handling fra premierminister Boris Johnson.

Boris Johnson er på ferie med sin kone i Marbella i Spanien. Ikke alle er lige begejstrede for det. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Boris Johnson er på ferie med sin kone i Marbella i Spanien. Ikke alle er lige begejstrede for det. Foto: TOBY MELVILLE

Men Boris Johnson er på ferie i Marbella i Spanien. Det har skabt stor vrede blandt britisk industris ledere.

»Der er brug for, at premierministeren slår hårdt i bordet og får krisen under kontrol. Han burde ikke tage på ferie nu,« siger den kriseramte stålindustris direktør, Gareth Stace, til BBC.

Industriledere advarer om meget alvorlige følger af krisen.

»Jeg har personligt kendskab til en række virksomheder, der lige nu er meget tæt på afgrunden, fordi de simpelthen ikke kan betale deres udgifter. Andre virksomheder overvejer at stoppe produktionen, fordi det ikke kan betale sig at producere varer lige nu,« siger Encircs direktør, Adrian Curry.

Office for National Statistics (ONS) rapporterede mandag, at der er talrige eksempler på, at supermarkederne rundt om i landet nu løber tør for essentielle varegrupper. Uroen betyder, at tusinder allerede nu køber deres julemad og fryser den ned, og der meldes om hamstring af dagligvarer mange steder.

Avisen The Daily Mail har undersøgt en række varer for akutte prisstigninger. De fandt stigninger alle vegne. Vis mere Avisen The Daily Mail har undersøgt en række varer for akutte prisstigninger. De fandt stigninger alle vegne.

Avisen The Daily Mail har lavet en gennemgang af en række varer, og den viser markante prisstigninger på næsten alle områder. Dette fænomen kaldes inflation, og det betyder, at folks penge bliver mindre værd.

Oprindelig anslog man, at inflationen ville være kortvarig. Men britiske økonomer advarer om udsigt til en langvarig krise.

Tidligere finansminister Norman Lamont kræver nu markante rentestigninger fra Nationalbanken for at bekæmpe inflationen. Han var i regering under den historiske krise i 1987, kaldet Black Monday. Han frygter en ukontrollabel inflation.

Titroen til den britiske økonomi har allerede fået et markant gok i nøden, og rygterne svirrer, om at nationalbanken bliver nødt til at hæve renten, hvilket vil gøre det dyrere at låne penge.

Barberer i Beirut søger ud på gaden for at barbere kunderne. Der er ingen strøm i Libanon på grund af energikrisen. Foto: Mohamed Azakir Vis mere Barberer i Beirut søger ud på gaden for at barbere kunderne. Der er ingen strøm i Libanon på grund af energikrisen. Foto: Mohamed Azakir

Problemet i Storbritannien er både mangel på arbejdskraft i transport- og servicesektoren som for eksempel chauffører, men også hastigt stigende energipriser.

Det er de stigende energipriser, der har ført til vedvarende strømsvigt i Libanon, og energikrisen mærkes nu overalt fra Kina til Europa.

Krisen skyldes blandt andet mindre produktion under covid-19-krisen og en lang, kold vinter sidste år. Eksperter advarer om, at der ikke er en hurtig løsning på problemet:

»Der er en stigende frygt for, hvad der kan ske, fordi der er ting, I ikke kan kontrollere. For eksempel vejret. Regeringer verden over kæmper nu for at få styr på deres energireserver,« udtaler energiekspert Daniel Yergin til Washington Post.