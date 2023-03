Lyt til artiklen

Danskerne er glade for at rejse til Grækenland på ferie, men til sommer bliver vi måske knap så glade.

Dagbladet skriver, at du ikke skal forvente at få den vanlige service i ferieparadiset.

Hver fjerde ansatte i landets rejsebranche har nemlig valgt at lave noget andet efter coronapandemien.

Dermed mangler man hele 60.000 medarbejdere.

Ifølge Dagbladet viser en ny undersøgelse, at det største problem knytter sig til personalemangel i barer og på restauranter. Herefter følger manglen på rengøringspersonale og kokke på hoteller.

Hele 10.000 hoteller har deltaget i undersøgelsen, og de meddeler, at 40 procent af dem har problemer med at få ansatte til roomservice, og hver fjerde hotel mangler personale til receptionen.

Oplysningerne bekræftes af den græske turistorganisationen GTP.

Den tidligere leder for det nationale turistkontor, Andreas Andreadis, har på Twitter delt sin bekymring for situationen.

»Kvaliteten af vores turistservice er i fare,« advarer han.

De fleste mandskabsproblemer knytter sig til populære feriedestinationer som Kreta, Levkas, Zakhyntos, Kefallonia, Egina, Salamina, Angistri, Poros, Hydra og Spetses.

Landet med de mange øer er meget populært i Danmark. Sidste sommer var otte ud af ti danskere, der rejste med Apollo, således i Grækenland.

For at imødekomme manglen på arbejdskraft har den græske regering givet branchen lov til at hente ansatte fra tredjelande.