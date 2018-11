94-årige Robert Mugabe kan ikke længere gå, oplyser Zimbabwes præsident, efter Mugabe er blevet indlagt.

Zimbabwes tidligere præsident Robert Mugabe er blevet indlagt på et hospital i Singapore. Det oplyser landets nuværende præsident og Mugabes efterfølger, Emmerson Mnangagwa.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Ifølge Emmerson Mnangagwa er Robert Mugabe ikke længere i stand til at gå.

- Han er gammel nu. Selvfølgelig er han for gammel til at gå. Vi vil sørge for, at han får alt det, han vil have, siger Mnangagwa.

- Vi passer på ham. Han er nationens far. Han er far for det fri Zimbabwe, lyder det fra Emmerson Mnangagwa.

Han tilføjer, at Robert Mugabe ventes at vende hjem til Zimbabwe om få dage.

I flere år har Mugabe ifølge vedvarende og ubekræftede rygter lidt af alvorlig prostatakræft. Han skal derfor også flere gange have modtaget behandling i netop Singapore.

Den mangeårige autoritære leder blev væltet ved et militærkup i 2017 efter at have været præsident siden 1987.

Indtil da havde han gjort sig bemærket for sin autoritære politik og konfrontatoriske linje over for Vesten.

Hans styre er ofte blevet mødt med international fordømmelse på grund af undertrykkelse af landets hvide mindretal.

Omstridte landbrugsreformer under Mugabes regeringstid resulterede i store økonomiske problemer i det tidligere velstående land i det sydlige Afrika.

I forbindelse med militærkuppet blev Mugabe sat i husarrest.

Det blev startskuddet til en række forhandlinger, der endte med, at Emmerson Mnangagwa, der tidligere støttede Mugabe, blev indsat som præsident.

I august i år blev 75-årige Emmerson Mnangagwa genvalgt i det første valg siden Mugabes fald.

Den endelige stemmeoptælling viste, at Mnangagwa havde fået over 50 procent af stemmerne. Både oppositionen og observatører betvivlede dog resultatet, og mindst tre personer blev dræbt under protester mod valgsnyd.

/ritzau/