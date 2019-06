Med blikket rettet stift fremad fortrækker Therese May ikke en mine, da hun trykker Vladimir Putins hånd.

Mødet mellem Storbritannien og Ruslands ledere fredag blev foreviget i en serie billeder, der alle taler deres tydelige sprog: Luften er iskold.

Billedet har fået mange reaktioner på sociale medier, og folk undrer sig især over Mays udtryksløse ansigt.

Det kolde forhold skyldes især forsøget på at forgifte den tidligere dobbeltagent Sergej Skripal og hans datter, der blev fundet livløse på en bænk i den britiske by Salisbury sidste år. Begge overlevede angrebet efter længere hospitalsophold.

Billedet af Theresa May og Vladimir Putin får en del opmærksomhed på sociale medier.

Ifølge britiske myndigheder blev de udsat for den russiske nervegift novichok. Sergej Skripal boede i Storbritannien, efter han som tidligere russisk spion havde afsløret hemmeligheder til briterne.

Storbritannien kræver de mistænkte russere bag giftangrebet udleveret. Men Rusland har gentagne gange afvist enhver form for involvering i angrebet.

May og Putins møde fredag ved G20-topmødet i Japan var det første mellem de to ledere siden 2016.

Myndigheder anvendte maksimal beskyttelse, efter en dobbeltagent og hans datter blev fundet livløse på en bænk i Salisbury sidste år.

Efter samtalen forklarede Putin, at Theresa May, der er afgående premierminister, havde været meget klar i mælet om sagen.

»Hun udtrykte sin mening i en ret hård tone, det er sandt,« sagde Putin ifølge nyhedsbureauet Reuters. Han mener dog, at mødet var et skridt på vej til en normalisering af forholdet mellem de to lande.

»Det var et lille, men positivt skridt i den rigtige retning. Jeg er overbevist om, at vi er nødt til at reetablere forholdet,« siger han.

Her ses nogle af reaktionerne på Twitter.

Theresa May and Vladimir Putin shook hands (sort of) at the #G20Summit



Then, the U.K. PM demanded Russia hand over suspects from the Salisbury poisoning attack. Putin denies involvement pic.twitter.com/2P5P7Mf86N — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 28. juni 2019

Wow. Theresa looks absolutely thrilled to be there. — David Hunt (@huntyboy1966) 28. juni 2019