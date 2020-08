I stjæler vores frihed, råber 15.000 under coronaprotest. Ingen plads til nazister, lyder det fra mod-demo.

Trods en stigning i Tyskland i antallet af smittede med covid-19 er 15.000 mennesker lørdag mødt op i Berlin for at protestere mod nogle af de restriktioner, som regeringen har gennemført for at begrænse smitten.

Det oplyser politiet.

De fleste demonstranter følger ikke kravet om at bære mundbind eller holde fysisk afstand til hinanden.

Da de samlede sig tidligere på dagen, blev der råbt "frihed" og "modstand".

- Den største konspiration er pandemien med coronavirus, lød et andet tilråb.

- I stjæler vores frihed, lød et tredje.

Mange demonstranter bærer skilte, som viser, hvorfra i Tyskland de kommer.

Det er tilsyneladende folk med meget forskellig baggrund, der er mødt op, herunder folk der modsætter sig at lade sig vaccinere mod coronavirus.

Men en moddemonstration var ikke i tvivl om, hvem der også deltog.

- Ud med nazisterne, lød det herfra.

Politiet har sørget for, at de to demonstrationer ikke komme til at krydse hinanden, og der er ikke meldt om sammenstød.

Tyskland har fra det første store udbrud i marts haft held til at begrænse coronasmitten. Men myndighederne kan igen melde om en stigning i antallet af folk med covid-19.

/ritzau/dpa