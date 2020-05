Sociale spændinger omkring corona præger hverdagen i USA, hvor restriktioner lempes i forskellig grad.

Amerikanere tog solbad på strandene, fiskede fra deres både og spadserede i det gode vejr i weekenden, mens antallet af døde med Covid-19 hurtigt nærmer sig 100.000.

Den sidste mandag i maj, der er helligdag, og hvor amerikanerne mindes de faldne i landets væbnede styrker, er traditionelt startskuddet på sommeren.

Men i år er Memorial Day også blevet en dag, hvor der sørges over flere end 97.000 coronadødsfald i USA som følge af pandemien.

The New York Times havde søndag dedikeret tre sider - herunder forsiden - til 1000 nekrologer om nogle af de mange amerikanske ofre for coronavirusudbruddet.

Alle de 50 amerikanske delstater har lempet de indførte restriktioner, men det er sket i forskelligt omfang. I stater som Illinois og New York er restauranter stadig lukkede for andet end takeaway, ligesom frisørsaloner forbliver lukkede.

I de sydlige delstater er de fleste virksomheder åbne, men der er restriktioner for kapacitet og aktiviteter.

I sidste uge blev der i 11 delstater meldt et rekordhøjt antal af nye bekræftede Covid-19 tilfælde. Det var i Alabama, Arkansas, Minnesota, North Dakota, New Hampshire, Maryland, Maine, Nevada, Utah, Virginia og Wisconsin.

Det er uklart, om det øgede antal registrerede smittetilfælde skyldes, at der foretages flere test, eller om det skyldes en anden infektionsbølge.

Over 1,6 millioner personer er testet positive for coronavirus i USA. Det er det højeste antal i verden. Antallet af dødsfald med coronavirus ventes at runde 100.000 omkring den 1. juni.

I mellemtiden mødes appeller fra sundhedsmyndighederne og fra mange delstatsguvernører om anvendelse af ansigtsmasker i butikker og bycentre med protester og modstand fra nogle amerikanere.

På sociale medier kan man blandt andet se videooptagelser fra forretninger, som afviser vrede kunder, der nægter at bære masker for mindske risikoen for smittespredning.

- Vi er nødt til at bære ansigtsmasker, når kravene om social afstand ikke kan opretholdes, hvor der er mange mennesker, siger Deborah Birx fra coronavirus-styrken i Det hvide Hus til "Fox News Sunday."

