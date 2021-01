Arbejdsløsheden i USA er stadig på 6,7 procent, oplyser Arbejdsdepartementet i Washington.

I USA forsvandt der 140.000 job uden for landbruget i december. Der var ventet en jobstigning på 50.000. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Arbejdsdepartementet i Washington siger, at det er et tegn på, at coronapandemien har stoppet genopretningen af økonomien. Arbejdsløsheden er stadig på 6,7 procent.

- Det er desværre ikke opmuntrende læsning. Ifølge jobrapporten steg de gennemsnitlige timelønninger, men det skyldes hovedsageligt, at jobtilbagegangen rammer lavindkomstgrupperne hårdere, hvilket trækker gennemsnitslønnen op.

- På den korte bane er amerikansk økonomi udfordret af høje smittetal, mange indlæggelser og flere restriktioner. Der er intet, der tyder på, at vi har set en top i USA endnu. Det betyder, at man ikke skal være overrasket, hvis de næste par måneder også viser faldende beskæftigelse. Beskæftigelsen er stadigvæk 9,8 millioner under niveauet fra i februar, inden coronakrisen ramte, siger Mikael Olai Milhøj, som er senior analytiker i Danske Bank.

I Sydbank siger cheføkonom Søren V. Kristensen, at lønvæksten samtidig med de nedlagte stillinger er et udtryk for, at mange lavtlønnede amerikanere har fået en fyreseddel i julegave.

- Vi var på forhånd blevet advaret om udviklingen i arbejdsmarkedsrapporten. Samtidig har vi set, at antallet af nytilmeldte ledige steg i december, siger han og tilføjer:

- Lige nu er der under to uger til vagtskifte i Det Hvide Hus. Joe Biden kommer til at sidde i en god position med flertal i begge af Kongressens kamre. Det betyder, at der er udsigt til øget finanspolitisk stimuli med Biden ved rorpinden.

I Dansk Industri kaldes udviklingen for en ny alvorlig nedtur.

- Kongen er væltet og præsidenten er på vej ud. Som snart ny præsident er det forventningen, at Joe Biden hurtigt kan præsentere nogle væsentlig bedre kongetal, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri.

Amerikanerne mistede 22 millioner job i marts og april. Og der mangler fortsat at blive genvundet mere end 10 millioner job.

- Der mangler fortsat at blive genskabt næsten 10 millioner arbejdspladser. Det vil tage lang tid at få genskabt alle de arbejdspladser, som er gået tabt under coronakrisen, siger Allan Sørensen og tilføjer:

- Vi skal igennem et par triste vintermåneder, inden genopretningen forhåbentlig kan tage fart. Der vil uden tvivl komme mere fart på jobvæksten i foråret, når flere er blevet vaccineret og smittetallene falder.

