Modstandere og tilhængere af Hizbollah er stødt sammen under de første demonstrationer i månedsvis i Beirut.

For første gang siden marts var hundredvis af demonstranter lørdag på gaden igen i Libanon for at vise deres modstand mod landets regering.

- Vi er gået på gaden for at kræve vores ret, opfordre til sundhedsdækning, uddannelse, arbejde og de grundlæggende rettigheder, som mennesker har brug for for at holde sig i live, siger den 21-årige studerende Christina.

Men lørdagens protester blev voldelige, da det kom til sammenstød mellem Hizbollah-støtter og andre, der kræver, at den militante shiitiske bevægelse lader sig afvæbne.

De to grupper kastede sten mod hinanden, hvilket fik hæren til at gribe ind.

Mindst 48 er kommet til skade. 11 af de kvæstede er bragt til et hospital, oplyser libanesisk Røde Kors.

- Nej til Hizbollah, nej til deres våben, lød det på et skilt, som en demonstrant holdt frem.

Hizbollah er den eneste gruppe i Libanon, der ikke har ladet sig afvæbne efter landets borgerkrig, der sluttede for 30 år siden.

Det kom også til sammenstød mellem demonstranter og politi.

Libanon har været præget af store demonstrationer siden oktober sidste år. En stor del af befolkningen er stærkt utilfreds med regeringen, der opfattes som korrupt.

Demonstrationerne har været sat på pause under coronaudbruddet, hvor Libanon i lighed med andre lande lukkede ned for at hindre smittespredning.

Mange af demonstranterne bar masker på grund af pandemien, der også har forværret det lille mellemøstlige lands i forvejen sammenbrudsparate økonomi.

Regeringens egne tal viser, at omkring en tredjedel af Libanons indbyggere er arbejdsløse, mens næsten halvdelen kan betegnes som fattige.

/ritzau/AFP