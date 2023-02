Lyt til artiklen

Flere har delt bekymringen i løbet af det år krigen i Ukraine nu har varet. Bekymringen om, at Vesten og Nato risikerer at konflikten eskalerer, fordi vi støtter Ukraine massivt med våbenleverancer.

Nu kommer Natos generalsekretær Jens Stoltenberg med en klar udmelding til dem, der deler den frygt.

Under en pressekonference i Estlands hovedstad Tallinn, siger han at forsvarsalliancens støtte til Ukraine 'ikke alene er det moralsk rigtige at gøre', men også 'i vores egen sikkerheds interesse'.

Det skriver CNN.

Og herefter henvender Jens Stoltenberg sig direkte til dem, der frygter en eskalering som konsekvens af Natos hjælp til Ukraine, som udover omfattende våbenleverancer også involverer økonomisk støtte.

»Der findes ingen risikofri løsninger, og den største risiko af alle er, hvis Putin vinder,« siger Nato-generalsekretæren.

For hvis Putin og Rusland får held med at besejre Ukraine, vil det ifølge Stoltenberg give andre autoritære ledere den opfattelse, at de opnå, hvad de vil ad krigens vej.

»Det ville gøre verden mere farlig og mere usikker,« siger Jens Stoltenberg på pressekonferencen, hvor også EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og Estlands premierminister Kaja Kallas deltager.

EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen lagde blomster ved et monument for Estlands frihedskamp under ceremonien, der markede etårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine. Foto: Ints Kalnins/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen lagde blomster ved et monument for Estlands frihedskamp under ceremonien, der markede etårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine. Foto: Ints Kalnins/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeres historie er en stærk påmindelse om, at vi ikke kan tage vores frihed for givet,« siger Stoltenberg henvendt til det estiske folk.

Estland var en selvstændig stat, som blev besat af og indlemmet i Sovjetunionen i 1940. Landet blev selvstændigt, da Sovjetunionen brød sammen i 1991.