Politiet mener, at drab på mindst 26 kan være største massakre i Papua Ny Guineas højland i nyere tid.

Mange personer er dræbt i kampe mellem stammer i Papua Ny Guinea søndag.

Det australske medie ABC skriver, at politiet oplyser, at antallet af dræbte er 26. Tidligere oplyste politiet til mediet, at antallet var 53.

Det er dog senere blevet nedjusteret, fordi politiet havde modtaget en fejlagtig optælling.

Nyhedsbureauet AFP skriver imidlertid, at antallet af dræbte er 64.

Politiet mener, at mændene blev skudt i et bagholdsangreb og beskriver hændelsen som en alvorlig eskalation af kampe mellem stammer i regionen.

Lokalt politi mener, at det kan være den største massakre i Papua Ny Guineas højland i nyere tid.

Ifølge Reuters skriver den lokale avis Post-Courier, at hændelsen fandt sted søndag. Søndag aften dansk tid er mandag morgen i Papua Ny Guinea.

Fungerende politiinspektør George Kakas siger til ABC, at en af stammerne sammen med lejesoldater og allierede var på vej for at angribe en nabostamme, da de selv blev udsat for et bagholdsangreb.

Han siger videre, at myndighederne stadig er i gang med at tælle "dem, der blev skudt, såret og løb ind i bushen", og at flere kan være døde.

Sikkerhed er et stort problem i Papua Ny Guinea, der ligger i Stillehavet nord for Australien.

For nylig blev der lavet en nedlukning af Enga på grund af kampe mellem stammer i provinsen.

Da forsøgte politiet at stoppe tilførslen af skydevåben og ammunition ind i regionen.

Mindst 16 personer er blevet dræbt i optøjer i landet den seneste måned.

Volden mellem stammer har desuden været stort problem i Papua Ny Guinea siden valget i landet i 2022.

Og i september sidste år blev en stamme beskyldt for at stå bag en mands død. Stammen udførte da et angreb ved mandens begravelse og dræbte fem personer med knive og økser ifølge ABC.

I de efterfølgende måneder har der været det ene hævnangreb efter det andet. Flere og flere stammer er blevet involveret, og mange landsbyer er blevet angrebet og brændt til grunden.

Peter Ipatas, der er guvernør i Enga siger til ABC, at myndighederne har forsøgt at få styr på kampene, men at det er svært, fordi 17 stammer er involveret.

/ritzau/