Ny Pentagon-rapport: Afghanistan er lige så farlig i dag, som da USA invaderede landet for 17 år siden.

Kandahar. En bombe i en minibus eksploderede tirsdag ved en kontrolpost i den sydlige by Kandahar i Afghanistan. Reuters skriver, at mindst seks mennesker blev dræbt og mange blev såret.

Samtidig meldes mindst 12 afghanske sikkerhedsfolk dræbt i Ghazni-provinsen i det østlige Afghanistan.

Ny Pentagon-rapport siger, at Afghanistan er lige så farlig i dag, som da USA invaderede landet for 17 år siden.

Eksplosionen i Kandahar skete ved en af byens store markedspladser. En stor sky af støv og røg stod op over stedet, hvor bomben blev bragt til sprængning.

En læge på Kandahars provinshospital siger, at seks blev dræbt og over 30 er blevet såret efter bombeanslaget. Flere børn er blandt de sårede.

Blandt de dræbte i Ghazni er politichefen i Deh Yak-distriktet, Sayedullah Tofan, oplyser en talsmand for guvernøren i provinsen.

Ifølge talsmanden angreb oprørere fra Taliban tre distriktscentre, en række vejspærringer og kontrolposter i morgentimerne tirsdag. Politiets hovedkvarter i Deh Yak blev stukket i brand.

Mindst 15 medlemmer af de afghanske sikkerhedsstyrker meldes såret.

- Der er for få tegn på bedring, hedder det i rapporten fra det amerikanske forsvarsministerium.

Ministeriet advarer om, at præsident Donald Trumps strategi med at sende flere militære rådgivere til Afghanistan øger risikoen for flere civile tab og "insiderangreb", hvor oprørere har infiltreret sikkerhedsstyrkerne.

I november hævdede USA's militære øverstkommanderende i Afghanistan, general John Nicholson, at krigen var kommet til et vendepunkt, og at de afghanske sikkerhedsstyrker i løbet af to år ville vinde kontrol over områder, hvor 80 procent af befolkningen bor.

Men der er sket meget lidt fremgang i år, og rapporten viser, at de afghanske sikkerhedsstyrker bliver mindre.

Antallet af soldater og politifolk i uniform faldt i årets første kvartal med 18.000 til omkring 314.000 mand. Dette er langt færre end de 352.000, som efter planen skulle have været i tjeneste.

/ritzau/AFP