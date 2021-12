Stearinlysfabrikken i Mayfield Kentucky blev nærmest et symbol på tornadoernes katastrofale ødelæggelser.

Her er mindst otte medarbejdere omkommet under en nattevagt, da fabrikken nærmest blev jævnet med jorden, da den blev ramt af en tornado.

Men den ulykke kunne måske have været undgået. Det forklarer fem medarbejdere, efter de er stået frem ifølge NBC News.

For i timevis, mens nyheden om den hurtigt nærmende storm spredte sig, bad hele 15 medarbejdere deres ledere om at lade dem søge ly i deres egne hjem. Flere ansatte på stearinlysfabrikken - som senere ville blive ødelagt - hørte advarselssirenerne og ønskede at forlade bygningen. Kun for at få deres bøn afvist, forklarer de.

Nogle medarbejdere valgte at trodse deres chefs afvisning og tage hjem, men mindst otte valgte at blive med frygt for at blive fyret. Og lige pludselig gik det stærkt.

Mindst otte mennesker døde i Mayfield Consumer Products-fabrikken, der fremstillede duftlys. Anlægget blev jævnet med jorden, og der er kun murbrokker tilbage.

21-årige McKayla Emery, der er medarbejder på fabrikken, sagde i et interview fra sin hospitalsseng, at arbejderne først bad om at forlade stedet kort tid efter, at tornadosirener lød uden for fabrikken omkring klokken 17.30, flere timer før, at fabrikken blev jævnet med jorden.

»Folk havde spurgt, om de kunne tage af sted eller tage hjem. Men vi fik at vide, at hvis du går, er du mere end tilbøjelig til at blive fyret. Jeg hørte det med mine egne ører,« sagde Emery, som foretrak at blive på arbejde og tjene ekstra penge.

Herefter forklarer Emery, at da den store tornado kom, begyndte lysene i bygningen at flimre. Øjeblikket senere blev Emery, som stod i nærheden af ​​stearinlys- og duftrummet, ramt i hovedet af et stort stykke beton.

Emery, der var fanget i seks timer, havde flere kemiske forbrændingsmærker fra stearinlyset på sit ben, sine balder og panden.

Hun fik også nyreskade, hendes urin er sort, og hun kan stadig ikke bevæge benene på grund af hævelsen, og fordi hun har været ubevægelig så længe.

30 tornadoer var forbi delstaten Kentucky 10. og 11. december. Op mod 100 personer er lige nu erklæret døde, og en hel del er meldt savnet i seks forskellige delstater i det centrale og sydlige del af USA.