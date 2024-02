Udvalget er enormt og priserne små.

Danskere elsker at handle alt fra tøj, teknik og sko fra kinesiske netbutikker, og det bekymrer. For selvom priserne er billigere, kan der være flere farer.

Det skriver TV 2 Nyheder.

En ny e-handelsanalyse fra Dansk Erhverv, der blev offentliggjort fredag, viser, at hver tiende danske ordre på en udenlandsk netbutik sidste år er sendt til Kina.

Og de tal bekymrer, siger Helen Amundsen, som er seniorrådgiver i produktsikkerhed ved Forbrugerrådet Tænk, til mediet:

»Specielt når jeg hører, hvad det er for nogle produkter, folk køber fra Kina. Vi synes jo, at det er fint, hvis man kan købe noget billigt. Men der er måske en grund til, at det er billigt,« lyder det.

Onsdag viste en ny undersøgelse fra paraplyorganisationen for den europæiske legetøjsindustri TIE for eksempel, at en stor del legetøj, købt på den voldsomt populære kinesiske app Temu, var 'decideret farligt for børn.'

Her havde man undersøgt 18 ud af 19 stykker legetøj, hvor 95 procent var farligt, mens intet af det undersøgte overholdt EU's lovkrav.

Temu ligger i øjeblikket på førstepladsen som den mest downloadede app i Danmark.

Samtidig er kinesiske Shein på en syvendeplads over danskernes mest brugte netbutikker.

Også her, har der været bekymrende undersøgelser, der viste, at der med de billige priser også kunne følge farlige kemikalier med.

Selvom Forbrugerrådet Tænk er bekymrede over den seneste analyse fra Dansk Erhverv, er det ikke ensbetydende med, at man slet ikke skal handle ind på det kinesiske marked.

Men Helen Amundsen opfordrer dog til, at man tænker sig en ekstra gang om, når man ikke ved, hvad produkter som cremer, makeup og ikke mindst ting til børn, indeholder.