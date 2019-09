Det gik helt galt, da en 76-årig mand blev angrebet af en aggressiv australsk fugl under en cykeltur.

En 76-årig mand i Australien har mandag mistet livet, efter at han blev angrebet af en fugl, mens han cyklede.

Det skriver det australske medie ABC News.

Manden blev angrebet, da han søndag morgen kørte en tur på sin cykel i byen Woonona syd for Sydney i delstaten New South Wales.

Her blev han angrebet af en fugl af arten australsk fløjtefugl. Manden forsøgte at undslippe fuglen og kørte af vejen, hvor han ramte ind i et hegn og fløj af cyklen.

Beboere fra området udførte førstehjælp på manden, indtil en ambulance ankom og bragte den tilskadekomne mand til hospitalet.

- Der var en hel del blod, fortæller Jason Crosskey, der var vidne til angrebet, til ABC News.

Den 76-årige var i kritisk tilstand og havde fået alvorlige hovedskader. Mandag blev han erklæret død.

Australske fløjtefugle - der i Australien kaldes "Australian magpie" - er en stor spurvefugl.

Den er kendt for sin aggressive adfærd i parrings- og redesæsonen, hvor den pludseligt styrtdykker ned for at angribe forbipasserende cyklister eller fodgængere.

Det skyldes, at fuglene vil beskytte deres territorie og deres æg eller nyudklækkede unger.

