Franskmanden, der kalder sig selv for 'Black Alien', har igennem flere år fået foretaget den ene kropsmodifikation efter den anden. Og nu er han nået til sine hænder.

Han tog for nylig til Mexico for at få fjernet to af sine fingre, der ellers var sunde og raske.

Og på Instagram kan man læse, at han nu er på et niveau, hvor han mener, at han har fuldført 34 procent af sit projekt 'alien'. Hvilke indgreb, der vil får ham til 100 procent, er uklart.

Indtil videre har han dækket store dele af sin krop med mørke tatoveringer - også hans øjne - fået flere piercinger, fået fjernet sin næse, fået skåret læberne af og så har han heller ingen ører. I hans ansigt kan man se, at han har fået en række implantater sat ind, der har ændret på strukturen i både pande, kinder og siden af hovedet.

View this post on Instagram A post shared by BŁλ₡ƙ λŁłE₦ PƦØJE₡₸ EVØŁU₸łØ₦ (@the_black_alien_project)

Hans tunge er også delt i to, mens han også har fået fjernet hud flere steder på kroppen, som har formet ar i forskellige mønstre.

Under indgrebet, hvor han fik fjernet lille- og ringefinger, var seks personer til stede, som alle har specialiseret sig inden for kropsmodifikation og lignende.

Snart skal han have foretaget samme indgreb på den anden hånd.

For at forklare hvorfor han gik i gang med projektet om at blive 'Black Alien', fortalte han den franske avis Midi Libre i 2017:

»Fra en meget ung alder har jeg haft en passion for transformationer af den menneskelige krop. Det gik op for mig, da jeg arbejdede som sikkerhedsvagt. Jeg indså, at jeg ikke levede mit liv, som jeg ville. Jeg stoppede i jobbet som 24-årig og rejste til Australien,« sagde 'Black Alien', hvis borgerlige navn er Anthony Loffredo.

Der begyndte hans rejse mod den krop, der i hans øjne er den rigtige for han.

Anthony Loffredo er i dag 33 år.