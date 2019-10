En mand på 27 år kappede en anden mands penis af, efter han angiveligt så manden voldtage hans kone sidste søndag.

Manden, som ikke bliver yderligere identificeret, var på vej til sit hjem i Shevchenkovo i Ukraine, da han påstår at have bevidnet overfaldet på hustruen.

Før de begav sig hjemad, havde parret spist sammen med venner på en restaurant i nærheden. Det skriver The Star Online.

Kvinden gik derfra ved 1-tiden om morgenen, og manden fulgte efter hende 10 minutter efter.

Da kvinden nærmede sig deres lejlighed, greb den 25-årige Dmitry Ivchenko hende bagfra, mens han holdt hende for munden.

Da ægtemanden dukkede op, hørte han lyde fra buskene i nærheden, og han påstår at have set Ivchenko voldtage konen.

Som hævn ramte manden voldtægtsmanden i hovedet med sin næve. Og ifølge rapporten skar han den mistænktes penis af med en schweizerkniv.

Efter angebet med schweizerkniven gik manden videre til en nabolandsby, hvor han fik en ven til at køre ham på politistationen.

Dér indrømmede han, at han havde skåret mandens penis af. Han er nu tiltalt for at forvolde seriøs skade og er sat i husarrest.

I mellemtiden blev voldtægtsmanden bragt til hospitalet i Shevchenko, for at kirurgerne kunne forsøge at redde hans manddom. Det står ikke klart, om de lykkedes med proceduren.

Ivchenko kan se frem til fem års fængsel, hvis han findes skyldig. Manden med schweizerkniven risikerer otte års fængsel.