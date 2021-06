Manden med angiveligt verdens største familie er død.

Ziona Chana blev 76 år og led i sin sidste tid af forhøjet blodtryk og sukkersyge.

Det bekræfter indiske myndigheder i regionen Mizoram, hvor han boede i et kæmpe hus med de mange familiemedlemmer i byen Baktawng Tlangnuam. Det skriver BBC.

Den indiske mand efterlader sig sandsynligvis hele 38 hustruer, 89 børn og 36 børnebørn – selv om der skulle herske lidt usikkerhed omkring det præcise antal i den store flok.

Ziona Chana levede i denne bygning med sin familie. Der er fire etager og mere end 100 værelser. Foto: Adnan1 Abidi Vis mere Ziona Chana levede i denne bygning med sin familie. Der er fire etager og mere end 100 værelser. Foto: Adnan1 Abidi

I forbindelse med dødsfaldet skriver nogle medier også, at han havde 39 hustruer, 94 børn og 33 børnebørn og et oldebarn.

Der er også meldinger om, at der skulle bo 181 personer, hvilket også inkluderer ægtefæller til børn og børnebørn, i huset på fire etager, der med årene er blevet lidt af en attraktion i det lille indiske bysamfund.

Men uanset hvad er der tale om, at Ziona Chana efterlader sig en enorm familie. Og det kan lade sig gøre, fordi han var leder af den kristne sekt Chana Pawl, hvor polygami har været tilladt.

Det var hans far, der i 1942 grundlagde sekten, der har omkring 2.000 medlemmer.

FILE PHOTO: Ziona Chana blev 76 år. Foto: Adnan1 Abidi Vis mere FILE PHOTO: Ziona Chana blev 76 år. Foto: Adnan1 Abidi

Ziona Chana blev født i 1945, og han mødte sin første hustru, da han var 17 år.

Han døde i søndags på et hospitalt efter at have været i koma siden 11. juni.