Et trist og genkendeligt billede begynder at tegne sig af David Katz, gerningsmanden bag USAs seneste masseskyderi sent søndag aften.

Ikke alene var David Katz en hvid mand midt i 20'erne. Han var også meget interesseret i skydevåben. Og endelig brugte den unge mand, der sent søndag aften dræbte to og sårede 11, størstedelen af sin fritid på at spille computerspil.

Hans modstandere var takket være internettet fordelt over hele verden. Men trods de internationale med- og modspillere sad David Katz oftest alene i sin to-værelses lejlighed i Baltimore, Maryland.

Én gang om året tog han dog bilen sydpå til Jacksonville, Florida.

Her vandt David Katz sidste år en kvalifikationsrunde i 'Madden 19', et amerikansk fodbold-computerspil, hvor han undtagelsesvis sad ansigt til ansigt med sine tilsvarende entusiastiske modstandere.

Men trods den fysiske nærhed, valgte David Katz ifølge avisen The New York Times, at holde sig for sig selv.

»At snakke med David er som at trække tænder ud. Han er ikke til hive ét ord ud af. Hans øjne afslører ingen følelser. Og han er i hvert fald ikke kommet til Florida for at finde nye venner,«

Sådan sagde én af turneringens kommentatorer efter Katz' sejr sidste år.

Og i et interview med tv-stationen CNN bekræftede en anden af årets 'Madden 19'-deltager, James Thompson, at David Katz var det, han kaldte 'lidt af en enspænder'.

»Jeg tror, at mange kendte David af udseende. Men han holdt sig altid for sig selv,« sagde 27-årige James Thompson til CNN.

Efter succesen sidste år var både David Katz og flere tilskuere ifølge bladet People Magazine overraskede, da han klokken 13:30 søndag eftermiddag blev slået ud af årets kvalifikationsrunde i Florida.

'Madden 19'-finalen, der senere i år finder sted i Las Vegas, har en førstepræmie på lidt over en million danske kroner. Og ifølge avisen Florida Sentinental arbejder politiet nu ud fra en teori om, at David Katz var vred og skuffet over at gå glip af chancen for at vinde de mange penge.

På diverse sociale medier henledes opmærksomheden til en teori om mobning computerspil-entusiaster imellem.

»Det, der foregår bag kulissen er frastødende. Tonen og truslerne imellem diverse spillere er hensynsløs og skræmmende. Arrangørerne af denne slags turneringer, vil aldrig vedkende sig denne rådne kultur. Og jeg tror, at David Katz var ligeså meget offer som bøddel.«

Sådan skriver en twitter-bruger, der kalder sig selv 'dreamer'.

Hvert år dræbes over 30.000 amerikanere med skydevåben. Florida oplevede så sent som i februar et masseskyderi på en skole i byen Parkland, hvor 17 elever og lærere blev slået ihjel.

Derfor er den amerikanske våbendebat igen blevet vakt til live. Men på sin rundtur for at besøge de sårede efter weekendens massakre, var Floridas guvernør, Scott Walker endnu ikke klar til at diskutere eventuelle ændringer i solskinsstatens meget liberale våbenlovgivning.

I stedet sagde den republikanske politiker bl.a.:

»Vi må spørge os selv, hvordan disse unge mænd tilsyneladende helt mister respekten for liv, andres og deres egne. Og vi må bede for de overlevende og de berørte familier.«