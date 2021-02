Kunstneren Arturo De Modica, der lavede skulpturen af tyren ved børsen i New York, er død.

Den italienske kunstner Arturo De Modica er død i en alder af 80 år.

Han døde natten til lørdag, skriver italienske medier.

Modica var kendt som manden bag den store tyr - "Charging Bull" - der er opstillet foran børsen på Wall Street i New York.

Den 4,9 meter lange og 3,2 ton tunge skulptur af en fnysende vred tyr blev opstillet illegalt i december 1989.

Da Modica og hans venner ankom til børsen med tyren på en lastbil, så de, at der var rejst et juletræ lige der, hvor de havde tænkt sig at stille den tunge tyr.

De lod det 12 meter højre træ stå og placerede tyren under det.

Modica fortalte senere, at han betalte udgifterne til at få lavet bronzetyren af egen lomme. Han ville betale noget tilbage til den by, han var vokset op i.

Han blev født i Vittoria i Italien, men boede i en lang årrække i New York.

Han forklarede, at tyren skulle symbolisere styrke.

- Du kan selv. Min pointe er, at du skal være stærk.

New York-børsen fik hurtigt fjernet tyren igen.

Men ikke længe efter fandt børsens ledelse en plads til den ved Bowling Green på Broadway, hvor den stadig står.

I et nyligt interview med La Repubblica fortalte Modica mere om idéen bag tyren.

- Det var krisetid. New York-børsen var faldet med over 20 procent på et døgn. Jeg og mine venner spurgte os selv, hvad vi kunne gøre for "min" by.

- Jeg er selvfølgelig fra Vittoria, men jeg boede i 40 år i New York. Og jeg fik ideen til tyren som et billede på børsen, der stiger.

Hans skulptur er nu en af de mest fotograferede seværdigheder i New York.

Modica døde i Vittoria i den sydlige del af Sicilien.

Han havde kæmpet med kræft i en årrække, og hans tilstand blev værre i de seneste uger, skriver La Repubblica på sin netavis.

/ritzau/