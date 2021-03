Han er årsagen til, at man i 1960'erne kunne tage sin yndlingsmusik med i bilen eller optage lyden af glade gæster til familiefødselsdage.

Hollandske Lou Ottens står bag opfindelsen af genstanden, som mange unge i dag tager for givet – nemlig muligheden for at tage musikken med sig hvorend man går. Nu er han død, 94 år gammel.

Det skriver New York Post.

I 1963 opfandt Lou Ottens kassettebåndoptageren sammen med et hold ingeniører på Philips, og dermed gjorde de op med den stationære spolebåndoptager.

Lou Ottens har tidligere fortalt, at han opfandt båndoptageren ud af ren og skær irritation.

»Jeg blev træt af den klodsede, meget lidt brugervenlige spolebåndoptager. Så simpelt er det,« sagde han.

Dengang blev opfindelsen betragtet som revoloutionerende, og det vidner salgstallene på omkring en milliard solgte kassettebånd også om.

Senere – i 80'erne – var Lou Ottens også inde over endnu en revolutionerende afspilningsopfindelse. Her var han med til at opfinde CD'en i samarbejde med Sony.

Men selvom hollænderen havde massiv indflydelse på datidens musikindustri, så var det ikke noget, han dyrkede specielt meget.

»Jeg har ikke en stoltheds-knap,« har han tidligere udtalt.

Lou Ottens døde 6. marts i sit hjem i Holland.