En af de fotografer, som fangede et af de mest ikoniske scener fra det 20. århundrede, Charlie Cole, er død.

Han fangede billedet af den ensomme mand, der stillede sig i vejen for en stribe kinesiske tanks på Changan Avenue under protesterne i 1989 på Den Himmelske Freds Plads.

Fotografiet af 'Tank-manden', der står alene som en barriere mod tanksene dagen efter at hundredvis af demonstranter døde, er blevet selve symbolet på demokratibevægelsen, der blev så voldsomt knust af myndighederne.

Faktisk lyder de uofficielle tabstal på tusindvis af døde under soldaternes rydning af pladsen.

Det berømte fotografi, der blev taget af fotografen Charlie Cole. Foto: Reuters

Charlie Cole vandt i 1989 World Press Photo for netop det billede.

Han levede i 15 år Bali i Indonesien med sin indonesiske kone, indtil han døde i sidste uge.

Cole var en af fire fotografer, som fangede billedet af den ensomme mands barrikade, og han tog billedet for magasinet Newsweek med en telefoto-linse fra en hotelbalkon. Det skriver BBC.

Han beskar det sådan, at manden stod i bunden til venstre på billedet, og det var netop den beskæring, der formentlig sikrede ham prisen for årets pressefoto.

I Hong Kong er der åbnet et museum for at mindes massakren i 1989. Her vises også et billede af »Tank-manden«. Foto: BOBBY YIP

Cole har senere fortalt, at han troede, manden ville blive dræbt. Men han blev trukket bort af to mænd fra sikkerhedstjenesten, og ingen ved, hvad der siden er blevet af ham.

Fotografen var klar over, af det kun var et spørgsmål om tid, inden sikkerhedsfolk fandt vej til hans værelse, så han gemte filmene på badeværelset.

Kort efter brød de døren op, hans hotelværelse blev gennemsøgt. Men de fandt aldrig filmen.

Den scene, som han og de tre andre fotografer fik taget, er blevet et ikonisk symbol på fredelig modstand over resten af kloden, men ikke så i hjemlandet.

Her er et billede fra i år, hvor 30-året for massakren bliver markeret i Taipei, Taiwan. Foto: RITCHIE B. TONGO

I Kina er billederne af 'Tank-manden' simpelthen forbudt. Det skriver South China Morning Post.

Demonstranter havde besat Den Himmelske Freds Plads i maj 1989, men det varede kun til den 3. juni. Sent om aftenen rykkede militæret ind og åbnede ild.

De kørte over de mange telte, der var sat op på pladsen, med mange døde som resultat.

Selv om Kina kun har erkendt, at omkring 200 civile og sikkerhedspersonel er døde, har der aldrig eksisteret en officiel liste over dødsfaldene.

Hong Kong er det eneste sted i Kina, hvor billedet ikke er forbudt. Her viser demonstrerende i Hong Kong den berømte »Tank-manden« i 2017, som et led i 28 året for massakren på Den Himmelske Freds Plads. Foto: DALE DE LA REY

Vidner og journalister fra vesten siger, at dødstallet kan være op til 3.000.