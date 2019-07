Lee Iacocca, den karismatiske tidligere topchef for den amerikanske bilgigant Chrysler, døde tirsdag, 94 år.

Manden og ikonet bag den karakteristiske bil Ford Mustang er død.

Den karismatiske tidligere topchef for den amerikanske bilgigant Chrysler Lee Iacocca døde tirsdag, 94 år. Det skriver nyhedsbureauet AP og det amerikanske medie Washington Post.

Iacocca er især kendt for at have reddet Chrysler, der nu hedder Fiat Chrysler, fra konkurs i 1980 og gøre bilfabrikanten til en markant spiller på det konkurrencetunge marked.

- Firmaet sørger efter nyheden om Lee Iacoccas død. Han spillede en historisk rolle i at lede Chrysler gennem en krise og gøre den til en sand konkurrencedygtig kraft, skriver Fiat Chrysler i en pressemeddelelse.

- Han var en af de store ledere i vores firma og i hele bilindustrien. Han spillede også en stor rolle på den nationale scene som en filantrop og en forretningsstærk statsmand, skriver virksomheden.

Iacocca døde i sit hjem den mondæne bydel Bel-Air i Los Angeles efter at have været syg med Parkinsons sygdom.

/ritzau/