Fredsforhandlinger fortsætter med Taliban trods optrappede angreb i Afghanistan.

Afghanistans efterretningstjeneste siger, at den har dræbt en Talibanleder, som stod bag et blodigt angreb mod det afghanske militær tidligere på ugen.

Efterretningstjenesten Det Nationale Direktorat for Sikkerhed, NDS, siger, at 36 personer blev dræbt ved et usædvanligt blodigt angreb på en militærbase i provinsen Maidan Wardak. Andre kilder siger, at dødstallet er langt højere. Internationale nyhedsbureauer har skrevet om mellem 65 og over 100 dræbte. Antallet af sårede er uklart.

En kilde opgav mandag til Reuters, at antallet af dræbte var på over 120.

NDS siger, at Taliban-kommandanten, hvis navn opgives til at være "Noman", blev dræbt ved et luftangreb tirsdag aften.

- Noman blev sammen med syv andre dræbt, efter at gruppen var blevet identificeret af NDS.

- NDS vil forfølge terrorgruppen og dræbte dem alle, hedder det.

Trods hyppige blodige angreb fra Taliban havde særligt udsendte fra USA tirsdag møder med repræsentanter for Taliban i Qatars hovedstad, Doha.

Her fortsatte parterne forhandlinger, som har til formål at bringe krigen med oprørsbevægelsen til en afslutning.

- Vi kan bekræfte, at USA's særlige fredsudsending til Afghanistan, Zalmay Khalilzad, sammen med en tværsektoriel gruppe er i Doha for at tale med repræsentanter fra Taliban, meddeler en talskvinde fra ministeriet.

Der er afsat to dage til fredssamtalerne, der afholdes som planlagt, på trods af at Taliban næsten dagligt foretager angreb i Afghanistan.

USA invaderede Afghanistan i kølvandet på angrebene i USA 11. september 2001. Op mod 40.000 civile og 2400 amerikanske soldater er blevet dræbt i løbet af den 18 år lange krig, der er den længste i USA's historie.

/ritzau/Reuters