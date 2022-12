Lyt til artiklen

En islamisk militant, der er blevet dømt for at fremstille de eksplosiver, der blev benyttet i bomberne, som dræbte over 200 mennesker på den indonesiske ø Bali i 2002, blev prøveløsladt i går.

Blandt de dræbte var tre unge danske piger, men langt de fleste udenlandske ofre kom fra Australien.

Manden havde kun afsonet halvdelen af de 20 års fængsel, han blev idømt. Det skriver AP.

Hisyam bin Alizein, der også var kendt som Umar Patek, var et ledende medlem af Jemaah Islamiyah, en gruppe med forbindelse til al-Qaeda. Den fik skylden for eksplosionerne ved de to natklubber i Kuta Beach på Bali.

Ødelæggelserne var enorme ved bomberne på Bali. Foto: CHOO YOUN-KONG Vis mere Ødelæggelserne var enorme ved bomberne på Bali. Foto: CHOO YOUN-KONG

Patek blev fundet skyldig i at have hjulpet med at bygge bilbomben, som blev detoneret af en anden person ude foran Sari Club i Kuta natten til 12. oktober 2002.

Kun minutter tidligere var en mindre bombe blevet detoneret af en selvmordsbomber i den nærliggende natklub Paddy's Pub. 202 mennesker blev dræbt ved de to eksplosioner. Langt de fleste var udenlandske turister, 88 af dem var australiere.

Ifølge de indonesiske myndigheder var den 55-årige Patek blevet reformeret i fængslet. De ønsker at bruge ham som 'en løftestang' til at få andre militante til at opgive terrorisme.

Theolina Marpaung, der nu er 48 år gammel, sad i en bil sammen med sine kolleger, de en eksplosion rystede bilen bagfra.

På dette foto fra 14. oktober 2002 viser en indonesisk Røde Kors-frivillig på stedet for Bali-bomberne. Foto: OKA BUDHI Vis mere På dette foto fra 14. oktober 2002 viser en indonesisk Røde Kors-frivillig på stedet for Bali-bomberne. Foto: OKA BUDHI

Hun mistede midlertidigt synet på grund af glasskår, der røg ind i hendes øjne. Hun huskede at kalde på hjælp, og en eller anden fik hende ind på fortovet, inden en ambulance kørte hende på hospitalet.

Hun var en af de mange indonesiske overlevende ude foran San Club.

»Efter at jeg har læst om hans prøveløsladelse, føler jeg mig meget bedrøvet, for han blev til sidst prøveløsladt,« fortæller Marpaung til The Associated Press.

Patek har fået en serie af reduktioner i sin straf. Senest en måneds reduktion på Indonesiens Uafhængighedsdag, 17. august,

Udbrændte biler nær stedet i Kuta, hvor den ene bombe blev sprængt på den indonesiske ø Bali 12. oktober 2002. Foto: OKA BUDHI Vis mere Udbrændte biler nær stedet i Kuta, hvor den ene bombe blev sprængt på den indonesiske ø Bali 12. oktober 2002. Foto: OKA BUDHI

Nu bliver det op til myndighederne at holde øje med Patek, som også skal deltage i et program, der varer, til hans endelige løsladelse 29. april 2030.

Nyhederne om Pateks mulige tidlige prøveløsladelse vakte allerede i august furore i Australien.

Premierminister Anthony Albanese beskrev Patek som afskyelig, og at hans prøveløsladelse ville give mere stress til de australiere, som fik traumer efter bomberne.

En australier på Bali siger også, at Patek var blevet løsladt for tidligt.

Dette foto fra 20. oktober 2002 viser folk komme til stedet for Bali-bomberne. Foto: OKA BUDHI Vis mere Dette foto fra 20. oktober 2002 viser folk komme til stedet for Bali-bomberne. Foto: OKA BUDHI

»Man kan ikke genopbygge det eller få de liv tilbage. Ti år er ikke nok,« siger Brianna Hun.

Indonesien er verdens største muslimske land. Det er det tredjestørste demokrati, og det har fængslet i hundredvis af islamistiske militante siden Bali-bomberne.

I januar i år fik Arif Sunarso, tidligere militærkommandant i Jemaah Islamiyah, 15 års fængsel for at nægte at komme med informationer om Bali-bomberne. Han havde undgået at blive fanget i 18 år.

Indonesien har dødsdømt tre islamistiske militante, som blev henrettet ved skydning i 2008. De tre, Imam Samudra, Amrozi bin Nurhasyim og hans bror Mukhlas, udtrykte aldrig nogen anger.

En sidste bombemand, Ali Imron, undgik dødsstraf, men sidder fængslet på livstid.