Der findes øl med hans ansigt på. Hans portræt bæres til støttedemonstrationer for Ukraine. Han har været på forsiden af Time Magazine.

Alligevel begyndte rygterne om den berømte, nærmest legendariske ukrainske general Valerij Zaluzhnyj at løbe mandag aften. Var hans fyring lige oppe over? Var det allerede sket?

X var nærmest rødglødende mandag. I hvert fald den del, der beskæftiger sig med Ukraine.

Eller som Oliver Carroll, korrespondent i Ukraine og Rusland for The Economist, skrev:

'Jeg bliver fortalt af en kilde i den ukrainske regering, at fyringen af topgeneralen Valerij Zaluzhnyj ser ud til at være sand. Vi afventer bekræftelsen fra præsidentens side – men det virker til at være på plads.'

Nu er det tirsdag.

Valerij Zaluzhnyj er stadig øverstkommanderende for de ukrainske væbnede styrker.

Men hvorfor er det SÅ stor en historie, at en præsident måske fyrer en general?

Det skal vi nogle år tilbage i tiden for at forstå.

I begyndelsen af den russisk-assisterede invasion af det østlige Ukraine, som begyndte i 2014, var Zaluzhnyj delingschef i en enhed.

Han steg stille og roligt i graderne. Og da Volodymyr Zelenskyj blev ukrainsk præsident i 2019, var Zaluzhnyj øverstkommanderende for indsatsen i netop Østukraine, som havde udviklet sig til en langvarig krig.

Og i sommeren 2021, hvor Rusland havde indledt opmagasineringen af mandskab og kampvogne langs den ukrainske grænse, valgte Zelenskyj at indsætte Zaluzhnyj som øverstkommanderende for hele Ukraines forsvar.

Det formentlig mest benyttede billede af den berømte, ukrainske hærchef Valerij Zaluzhnyj.

Den mere moderne Zaluzhnyj skulle erstatte de ældre, mere russiske-tænkende generaler i den ukrainske hær, som skulle opgraderes. Opdateres.

Specielt en enkelt øvelse, der skulle vise de ukrainske styrkers parathed i forhold til en russisk invasion, står skarpt i Zaluzhnyjs hukommelse.

Det har han fortalt om til Time Magazine.

Øvelsen, der fandt sted ikke længe inden Ruslands fulde invasion, gik slet ikke, som den skulle. Og den blev anset for en stor fiasko. Specielt fordi flere af det ukrainske forsvars ledere ikke tog øvelsen alvorligt.

»Jeg brugte en time på at råbe. Jeg tabte sutten,« har Zaluzhnyj sagt til Time Magazine.

»Jeg forklarede dem (kommandørerne i forsvaret, red.), at hvis de ikke kan få øvelsen til at fungere, så vil det ikke kun koste vores liv, men også vores land,« forklarede Zaluzhnyj.

Da Rusland i slutningen af februar 2022 indledte den fulde invasion af Ukraine, var det blandt andet Valerij Zaluzhnyjs hurtige ageren og forberedelse, som gjorde, at Putins tropper ikke marcherede gennem Kyivs gader efter få dage.

Og da ukrainske tropper efter måneders svær, defensiv kamp i efteråret 2022 formåede at generobre store dele tabt territorium i både øst og syd ved henholdsvis Kharkiv og Kherson, var det også med Zaluzhnyjs tydelige hånd inde over.

Viralt billede af general Zaluzhnyj med 'Baby Yoda' på sin uniform.

Han blev herefter nærmest helgenkåret i Ukraine. Nationens redningsmand. Næsten på højde med selveste præsident Zelenskyj.

De to blev populært døbt 'Ze' og 'Za' på sociale medier. Og en joke om Zaluzhnyj gik sin gang online:

»Når Zaluzhnyj går ind i et mørkt rum, så tænder han ikke lyset, han slukker mørket,« lyder hyldesten.

I Ruslands blev han en person, man frygtede. Og derfor er Zaluzhnyj blevet løjet død adskillige gange på sociale medier – ikke mindst af russiske militærbloggere.

Det er svært at få en meget større ros.

Men netop forholdet til manden, der udnævnte Zaluzhnyj til øverstkommanderende, har de seneste mange måneder været under pres.

Igen og igen er det blevet beskrevet, at Zelenskyj var på nippet til at fyre sin berømte hærchef.

Rygterne tog for alvor fart, efter den ukrainske modoffensiv i sommeren og efteråret 2023 slog fejl og kun resulterede i minimale tilbageerobringer.

Så da Zaluzhnyj via magasinet The Economist i begyndelsen af november sidste år fik udgivet en ønskeseddel med fem punkter, Ukraine har brug for til at ændre stilstanden i krigen, tog rygterne om uenigheder mellem den militære og politiske top – mellem Ze og Za – i Ukraine for alvor til.

Siden har spekulationerne om Zaluzhnyjs fremtid været aktuelle mere eller mindre permanent.

Og mandag aften gik de så helt amok.

'Ze' og 'Za', som henholdsvis præsident Zelenskyj og general Zaluzhnyj kaldes populært. Her på Zaluzhnyjs fødselsdag i sommer, hvor han fik overrakt en pistol af Zelenskyj i gave.

Var den berømte og berygtede general allerede blevet fyret? Nogle steder kunne man læse, at hvis det ikke var sket, så var det lige oppe over. Papiret stort set underskrevet.

Tirsdag er der endnu ikke meldt en officiel fyring af Ukraines mest berømte general ud.

Samtidig har det ukrainske forsvarsministerium været ude og afvise, at Zaluzhnyj skulle være færdig:

»Kære journalister, vi svarer alle med det samme: Nej, det er ikke sandt.« Sådan lød det mandag aften klokken 18.41, da rygtesværmen var på sit højeste.

Indtil videre er den legendariske Valerij Zaluzhnyj stadig den øverstkommanderende for det ukrainske styrker.

Men om den enorme storm, der ramte sociale medier mandag, har noget på sig eller er russiske misinformation, må tiden vise.