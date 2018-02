Britisk mand døde under en bytur, da han kravlede op på taget af et hotel for angiveligt at tage en selfie.

For mange unge mennesker går bytur og selfie hånd i hånd. Men for den tidligere elektriker Amir Navaratnam endte forsøget på at knipse nogle billeder på taget af det firestjernede hotel Principal Hotel i Manchester med, at han mistede livet.

Det skriver Metro.

Amir Navaratnam, 22 år, var taget til Principal Hotel for at besøge sin bror, der arbejder i hotellets bar. Amir havde fået en cocktail og en øl, og forlod derefter baren for at tage hjem.

Men stemningen i baren var lidt for tillokkende for den nu afdøde Amir Navaratnam, og han vendte hurtigt tilbage til udskænkningen. Brødrene fulgtes derefter til den lokale pub for en øl.

Uheldigvis sluttede aftenen ikke der.

»Amir tog noget kokain, mens vi var på pubben og havde taget en dosis et par timer tidligere. Men han var ikke ude af stand til at tage vare på sig selv,« forklarer Amirs bror.

Broderen blev den sidste, der talte med Amir Navaratnam. Selvom broderen bad Amir om at blive på pubben, så han kunne køre ham hjem, valgte Amir istedet at kravle op på taget af hotellet The Principal for at knipse et par billede. Fotosceancen blev opdaget af hotellets medarbejdere.

Politi og hotellets medarbejdere forsøgte at få ham ned gennem samme vindue, som han kom fra. Men Amir valgte, beruset af alkohol og kokain, at kravle ned ad en stige fra taget på den høje bygning.

Amir Navaratnam faldt i døden.

Hotellet The Principal skulle angiveligt ikke have taget yderligere sikkerhedsforbehold efter uheldet.