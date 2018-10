En meget, meget hengiven fan af sportsbiler er netop nu ved at sige farvel til et stykke land ud for Floridas kyst. Alt hvad han ønsker sig i bytte, er en meget, meget sjælden Porsche.

Som Jalopnik skriver, så har en speciel annonce på Craigslist, fanget interessen blandt de motorinteresserede. En mand, kaldet Emilio, håber på at få fat i en 2018 Porsche GT2 RS.

Det lyder egentlig meget nemt, men det er det langt fra. Kun 1000 biler, af den omtalte type, blev produceret af Porsche.

Og de blev alle solgt før fabrikken gik offentligt ud, og bekræftede eksistensen af bilen. Der skriver avisen New York Post.

Det er tilsyneladende blevet for meget for Emilio, at han gik glip af den sjældne Porsche, så nu tilbyder han en privatejet strand, der er vurderet til 555.000 amerikanske dollar (næsten 3,6 mio. danske kr.) i bytte.

Porschen er kun ca. 300.000 dollar værd, så det lyder måske som en god handel for dem, der er villige til et give bilen i bytte, for deres eget stykke atlanterhavsø.

Men vent lige til vi fortæller dig, hvilket stykke land, der her er tale om: Øen, der tilbydes, er kun 1,2 hektarer stor og det er en af en masse små øer, der ligger langs vestkysten af Florida.

Der er ikke meget på øen, bortset fra græs, en lille lund af træer og så en strandbred.

Det er fint at campere på øen, men lige lidt nok, til at kalde den sit hjem.