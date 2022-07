Lyt til artiklen

En mand blev kidnappet og holdt som gidsel. Men da han kom bag rattet, fik han hjælp.

En mand valgte at køre svingende og uberegneligt og tiltrak sig dermed opmærksomhed fra politiet.

Dramaet udspillede sig i Port St. Lucie i Florida. Det skriver The Guardian.

Mandens kørsel fik i sidste ende en politibil til at stoppe bilen.

»Det virkede,« udtaler den lokale sherif om mandens idé om at tiltrække sig opmærksomhed.

Politiet fik stoppet gidseltagningen, og gerningspersonerne blev anholdt.

Ifølge sheriffen blev manden opsøgt i sit hjem af tre personer, som udgav sig for at være interesserede i at købe hunde af manden.

Men i stedet overfaldt de manden og stjal kontanter fra ham.

Manden blev holdt fanget i to døgn, hvor han blevet flyttet til flere forskellige lokationer.

Til sidst beordrede gidseltagerne manden til at køre dem til et andet sted, og det var her, at manden fik ideen.

Politiet fandt knive, våben og en større mængde kontanter fra bilen.

De tre mænd blev anklaget for flere forhold, herunder kidnapning.