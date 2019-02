Poliitet i Indiana, USA, har rejst tiltale mod en 29-årig mand, som vågnede op midt i sin kones hyrdetime med en anden mand.

Han stak nemlig den anden mand ned med flere knivstik, skriver avisen New York Post.

Den 29-årige Michael Neil blev anholdt i sin lejlighed, hvor han efter tiltalen overfaldt sin utro partners elsker.

Neil fortalte politiet, at han var vågnet op i lejligheden og havde opdaget, at han kone havde sex med en anden mand.

Han greb en kniv og stak manden adskillige gange.

Da politiet kom til lejligheden, fandt de offeret udenfor med adskillige knivstik.

Michael Neil blev straks anholdt for voldeligt overfald med et dødeligt våben. Han sidder nu fængslet uden mulighed for kaution i Madison County Detention Center.

Knivstikkeriet er stadig under efterforskning, oplyser det lokale politi.