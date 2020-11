Efter at have været død i 45 minutter vågnede Michael Knapinski pludselig op på hospitalet. Han bad med det samme om at få lov til at ringe hjem til sin familie og græd og græd og græd.

»Han kom tilbage fra døden, selv om hans hjerte ikke slog i 45 minutter. Det er fantastisk,« siger medicinsk direktør Saman Arbabi fra hospitalet, der tog sig af Michael Knapinski.

Det hele startede med, at 45-årige Michael Knapinski fra Washington forsvandt i forrige uge, efter at han var vandret ind i Mount Rainier Nationalpark i USA sammen med en ven. Det skriver Dagbladet.

De kom væk fra hinanden, og der kom en voldsom snestorm. Mere husker Knapinski ikke.

»Derefter husker jeg ikke, hvad der skete. Jeg tror, jeg faldt,« siger han – med blå mærker over hele kroppen.

Men vi ved, at han aldrig kom tilbage til lejren igen, for en stor redningsaktion blev sat i værk. En aktion, der var udfordret af de lave temperaturer, og som flere gange måtte sættes på pause.

Til sidst fik en redningshelikopter dog øje på Michael Knapinski og fik ham hurtigt fløjet til hospitalet.

Michael Knapinski havde puls, da han ankom dertil, men fik efterfølgende hjertestop. Han døde, men blev derefter lagt i den mest avancerede form for 'kunstig livsstøtte'.

Her lå han i 45 minutter, mens lægerne forsøgte sig med en helt særlig metode: membranoxygenering. En ressourcekrævende behandling, som kan give alvorlige komplikationer på kroppen.

Det lykkedes dog lægerne at få hans hjerte til at slå igen, og de brugte den efterfølgende nat på at stabilisere ham.