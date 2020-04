En mand fra USA skulle ifølge et amerikansk medie have udtalt, at coronavirussen var en politisk plan, og at nedlukningen af USA var en dårlig idé.

Nu er han selv død, efter at han blev testet positiv for virussen i slutningen af marts. Han døde på et hospital den 15. april. Det skriver News.com.

Den 60-årige John W. McDaniel havde ifølge mediet lagt flere opslag på sin nu lukkede Facebook-profil.

Den 15. marts kommenterede han Ohio-guvernør Mike DeWines ordrer om, at man skulle blive hjemme, og at butikker, barer og restauranter skulle lukke.

Her kan du se opslaget, som John W. McDaniel angiveligt har lagt på Facebook.

'Hvis det er sandt, at DeWine har beordret, at alle barer og restauranter skal lukkes, så er det noget værre vrøvl. Han har ikke autoritet,' skrev han i et opslag.

'Hvis du er paranoid over at blive syg, skal du ikke gå ud. Det burde ikke forhindre os i at leve vores eget liv. Galskaben skal stoppe.'

I et andet opslag skulle han have skrevet:

'Er der nogen, der har modet til at sige, at denne covid-19 er en politisk plan? Jeg skulle spørge fra en ven. Bevis, at jeg er forkert på den.'

I en dødsannonce lavet af 'Snyder Funeral Homes', bliver John W. McDaniel beskrevet som et kærligt menneske.

De skriver videre, at de på vegne af John W. McDaniels familie gerne vil sige tak til sygeplejerskerne på 'Marion General Hospital' og til alle de ansatte på 'Riverside Methodist Hospital' for at forsøge at redde hans liv fra covid-19.

Til sidst skriver de, at de også gerne vil minde alle om, at de skal fortsætte med at holde social afstand til hinanden.

Der har været 1834 bekræftede tilfælde af coronavirus i 'Marion County', hvor John W. McDaniel levede.