I Singapore er en 24-årig mand blevet anholdt for at udgive sig for at være kvinde. Derefter snød han en anden mand ved at tilbyde ham erotiske billeder på mobiltelefonen.

De frække billeder var faktisk af den 24-åriges kæreste – noget hun absolut ikke blev glad for.

Det 29-årige offer i hele denne sag stødte tilfældigvis på 'en kvinde', da han besøgte Twitter. Det skriver channelnewsasia.com.

Han begyndte at skrive til 'kvinden' og endte med at betale næsten 9.000 singaporeanske dollar (over 41.500 danske kroner) for at få tilsendt flere erotiske fotos og for at hjælpe hende med de tilsyneladende tårepersende historier, som han/hun fandt på.

Den falske Twitter-konto tiltrak sig opmærksomhed fra en 29-årig kunde. Foto: SASCHA STEINBACH Vis mere Den falske Twitter-konto tiltrak sig opmærksomhed fra en 29-årig kunde. Foto: SASCHA STEINBACH

Det var imidlertid den 24-årige mand, han havde fået fat på – uden at vide det.

Den anklagede erkendte sig skyldig i fem anklager 21. januar 2021. Det drejer sig blandt andet om at snyde, at distribuere et intimt billede online og at tage forbudte fotos af politistationen, da han mødte op for at afgive forklaring.

Du kan ikke få navnet på den 24-årige. Det vil nemlig afsløre hans ekskæreste, hvis billede han brugte til at oprette den falske Twitter-profil.

Den 29-årige havde på Twitter set et billede af 'en pige' ved navn Regina i april sidste år. 'Hun' brugte et erotisk billede af sin veninde som profilbillede.

Den 24-årige, som stod bag Reginas Twitter-side, svarede på beskeden fra den 29-årige mand og tilbød ham at sende ting med seksuelt indhold i 48 timer for et beløb på godt 900 danske kroner.

De to begyndte at udveksle historier på Twitter. Det var blandt andet historien om Reginas triste liv, og de lånehajer, der truede med at dele hendes billeder og ting fra familien. Alt sammen noget, den 24-årige fandt på.

Den anklagede blev ved med at kræve penge, og 17. maj havde den 29-årige sendt for 8.960 dollar.

Regina truede på et tidspunkt med at begå selvmord – det fik den 29-årige til at kontakte politiet.

Billedet, den 24-årige brugte til den falske Twitter-profil, viste hans kærestes bryster. Det billede havde hun sendt til ham, mens de var kærester – kun ment for hans øjne.

Da kæresten opdagede, at nogle af de intime billeder af hende var blevet delt online, blev hun både chokeret og vred på den 24-årige.

Da han mødte op på politistationen for at afgive forklaring, tog han fem billeder af stationen, selv om al fotografering er forbudt.

Han skal nu møde i retten i marts for at få sin dom.

Han kan få op til 10 års fængsel for at udgive sig for en anden. At distribuere intime billeder kan give ham fem år i spjældet, en pryglestraf eller en bøde.

Endelig står han til maks. to års fængsel eller en bøde på 20.000 dollar (næsten 93.000 danske kroner) eller begge dele for at fotografere et beskyttet sted.