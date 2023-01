Lyt til artiklen

Den 39-årige Ana Walshe, der sidst blev set nytårsdag i hendes hjem, blev meldt savnet i den første uge af januar.

Nu har sagen taget en ny og chokerende drejning.

Den 39-årige mor to til to, Ana Walshe fra Massachusetts, indgav i 2014 en rapport til politiet om en dødstrussel, som hun havde modtaget.

Ana Walshe og hendes veninde var angiveligt blevet truet på livet af en person over telefonen, der sagde, at han ville slå hende og hendes veninde ihjel, fortæller CNN, der er i besiddelse af rapporten.

Nu fortæller politiet, at det var hendes mand, Brian Walshe, der i sin tid var personen, der truede Ana Walshe på livet.

Ana Walshe fejrer sin fødselsdag med sine børn og mand. Den 49-årige mand er nu anholdt for at have vildledt efterforskningen.

Sagen blev senere afsluttet, fordi offeret nægtede at samarbejde med anklagemyndigheden.

Det var hendes arbejdsgiver og mand, der simultant efterlyste Ana Walshe hos politiet.

Kort tid efter blev en mand anholdt for at have vildledt efterforskningen.

Den anholdte var hendes mand, den 46-årige Brian Walshe.