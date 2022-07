Lyt til artiklen

Han overfaldt en medpassager og flere medlemmer af flybesætningen – den britiske mand, som nu er blevet fængslet og sigtet.

Flyet, han var med, var på vej fra London til Los Angeles, men det måtte omdirigeres til Utah.

Den 39-årige William Hayes blev straks anholdt for overfaldene, efter flyet, et Virgin Atlantic-fly, var landet i Salt Lake City i tirsdags. Det skriver Sky News.

Hayes bliver sigtet for overfald og for at blande sig i personalets anliggender.

Et fly fra Virgin Atlantic på vej til at lande i Londons Heathrow Airport. Foto: Arkivfoto: LUKE MACGREGOR Vis mere Et fly fra Virgin Atlantic på vej til at lande i Londons Heathrow Airport. Foto: Arkivfoto: LUKE MACGREGOR

Under flyveturen angreb Hayes øjensynligt en mandlig medpassager, der sad på sædet foran.

Hayes greb ham om struben og forsøgte både at slå og bide ham. Derfor måtte piloten omdirigere flyet til Utah, oplyser de amerikanske myndigheder.

Vidner har udtalt, at Hayes forsøgte at slås med folk i nærheden, og at han sparkede ud efter flyets vinduer.

Den 39-årige Hayes blev efter balladen ført til et fængsel i Salt Lake City, hvorefter flyet fløj videre til Los Angeles med de øvrige passagerer.

Virgin Atlantic, der ejes af sir Richard Branson, siger i en udtalelse, at 'sikkerheden og velværet for vore passagerer og besætningen altid er vores topprioritet. Vi tolererer ikke noget, der kompromitterer dette'.

»Vores kabinepersonale er trænet i at 'klare ethvert menneske, der kan skade andre',« siger en talsmand fra flyet.