En sydkoreansk mand har tilstået at have myrdet 14 kvinder, deriblandt ni kvinder som var ofre for landets mest berygtede seriemorder. Men forbryderen vil ikke blive tiltalt, oplyser politiet.

I september sagde politiet, at de mente at have identificeret manden bag mindst fire af de ti mord, som skete i byen Hwaseong syd for Seoul mellem 1986 og 1991. De havde fået et dna-match på fire af mordene.

Forrige fredag kom politiet så med meldingen om, at den 56-årige Lee Choon Jae havde tilstået hele ni af mordene.

Desuden tilstod han at han have voldtaget og dræbt fem andre kvinder i Hwaseong og nærliggende byer, siger politiefterforsker Ban Gi-soo.

Politiet udspurgte 21.000 mænd i jagten på seriemorderen fra Hwaseong. Foto: CHOO YOUN-KONG

Yderligere omkring 30 seksuelle overgreb kom også frem i en tilståelse.

Choon Jae sidder allerede i fængsel på livstid for af have voldtaget og dræbt sin svigerinde i 1994. Det drab havde ikke nogen forbindelse til de øvrige seriemord.

Hele ni kriminalbetjente arbejdede på at lave en rapport om den mistænkte, da hans attitude pludselig skiftede karakter i sidste uge, oplyser politiet.

Lee Choon Jae gav en detaljeret tilståelse, og han tegnede ovenikøbet de steder, der var involveret, på et stykke papir. Det skriver CNN.

På trods af tilståelsen vil den mistænkte ikke komme for retten for de mange mord. Efter Sydkoreas lovgivning er mordene forældet.

Selv om politiet vidste, at sagen aldrig ville komme for retten, blev de ved med at efterforske.

»Naturligvis skal politiet efterforske sagen,« siger en politimand. »Det er en vigtig sag, der har fået folk til at stille spørgsmål over hele Korea.«

»Ofrene og deres familier havde udtrykt er stærkt ønske om af få sandheden at vide. Uanset hvor lang tid der er gået, er det vigtigt at finde ud af, hvad der virkelig skete.«

I årtier har seriemordene i Hwaseong spredt frygt over hele Sydkorea. De blev de mest berømte, uopklarede mord i hele landet.

Ofrene var mellem 14 og 71 år gamle, og de blev kvalt, efter deres munde blev fyldt med deres strømper, bh eller sokker.

Nogle af kroppene blev skamferet med paraplyer, gafler eller barberblade, skriver New York Times.

Omkring to millioner politibetjente blev mobiliseret i jagten på morderen i årenes løb, og flere end 21.000 mænd blev udspurgt i sagen.

Der er sågar lavet en film om seriemordene. 'Memories of Murder' kom i 2003, lavet af den koreanske instruktør Bong Joon-ho.

Han blev i år den første koreaner, der vandt Den Gyldne Palme i Cannes for filmen 'Parasite'.