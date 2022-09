Lyt til artiklen

I 1996 blev Manchester ramt af et voldsomt bombeangreb, der har forandret adskillige menneskeliv. Dog er en gerningsmand aldrig blevet pågrebet.

Men nu er der kommet et gennembrud i sagen.

Sky News og BBC skriver, at politiet har foretaget anholdelse af en mand, som menes »at have forbindelse« til bombeangrebet i 1996.

Manden er torsdag blevet anholdt i Birmingham Lufthavn, og han er mistænkt for medvirken til terrorforbrydelse, lyder det.

»Selvom ingen heldigvis omkom, kom hundredvis til skade – mange med livsændrende konsekvenser til følge – og mange i Manchester har været påvirket af, hvad der skete den dag,« udtaler Andrew Meeks.

Han er chef for efterforskningen, som Counter Terrorism Policing for the North West (CTPNW) har stået for.

Angrebet, som den daværende gruppe IRA – den irske republikanske hær – menes at stå bag, skete lørdag 15. juni 1996.

En bombe var placeret i en lastbil i det centrale Manchester og blev sprængt om formiddagen.

Der blev udsendt en bombetrussel, hvilket betød, at 75.000 personer blev evakueret. Men det lykkedes ikke at demontere bomben i tide, og klokken 11.17 var angrebet en realitet.

Ingen omkom – men flere end 200 blev alvorligt kvæstet.

Hvad, det er, som har fået politiet til at foretage anholdelse, bliver ikke uddybet af hensyn til efterforskningen, som har pågået i årenes løb.

CTPNW og politiet i Manchester udtaler, at man lige siden har været fast besluttet på at stille de ansvarlige for angrebet til ansvar – også selvom, angrebet ligger 26 år tilbage i tiden.

Bomben, der blev sprængt, var den største i Storbritannien siden 2. verdenskrig.

Oprydningsarbejdet som følge af angrebet var først afsluttet tre år senere i 1999, og regningen løb op i 1,2 milliarder pund – over 10 milliarder kroner.