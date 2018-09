En norsk mand fortryder - formentlig - noget så eftertrykkeligt, at han valgte at tænde en cigaret i smug på et toilet, mens han var om bord på et SAS-fly.

Hele 9.200 kroner kommer det nemlig til at koste ham. Det skriver norsk TV 2.

»Under turen mellem Oslo og Alta gik han ud på toilettet og smugrøg, og det må han nu tage konsekvensen af. Han har fået en bøde på 9.200 kroner (12.000 norske kroner, red.),« siger operationsleder i Finnmark politidistrikt, Jan Arne Pettersen, til norsk TV 2.

Det er ikke tilladt at ryge om bord på fly, hvilket man også bliver gjort opmærksom på af kabinepersonalet under hver flyvning.

Ikke nok med at man står til at få en bøde, hvis man vælger at trodse forbuddet, så har flyselskaberne også mulighed for at sortliste de passagerer, der tænder smøgen alligevel, skriver norsk TV 2.

Udover at manden valgte at forsøge at skjule, at han tændte en cigaret på toilettet, var der ikke andre problemer under flyrejsen.

Men hvis den tændte cigaret eksempelvis havde ført til, at der opstod en brand om bord på flyet, så det måtte nødlande, var situationen en anden, da det ville have truet sikkerheden for alle om bord.

Hvis det havde været tilfældet, var bødestørrelsen - og straffen - til den rygende mand blevet en del større.