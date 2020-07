En mand blev lørdag stukket ned i en forlystelsespark i England.

Det skriver flere internationale medier herunder Mirror og SkyNews.

Hvad der præcist er sket, og hvorfor manden blev stukket ned, er politiet ved at opklare. Politi og ambulance hastede til stedet, og manden blev kørt på et hospital i London. Manden er blevet stukket i maven, men er uden for livsfare.

Flere gæster overværede situationen, og har delt deres oplevelser på blandt andet Twitter:

Scary scenes at @THORPEPARK big props to the staff giving out free water and keeping the rides open. pic.twitter.com/dhtUWLoiVh — Abbie (@abbiesear29) July 18, 2020

To mænd er ifølge SkyNews blevet anholdt og sigtet for forsøg på mord. De er begge i 20'erne.

Angrebet bliver ikke betegnet som et terrorangreb.

Thorpe Park har selv udtalt sig om situationen i en pressemeddelsesle, hvor de skriver:

'Parkens sikkerhedsteam og medicinsk personale var på stedet inden for få minutter og udøvede straks hjælp, indtil ambulance og politi ankom.'