En mand blev mandag snuppet i John F. Kennedy-lufthavnen i New York i færd med at smugle 35 levende finker fra Guyana ind i USA.

De 35 fugle var gemt i hver sin hårcurler, som igen var skjult under mandens tøj. Det oplyser myndighederne.

Kevin Andre McKenzie er blot den seneste, der forsøger sig som sangfuglesmugler. Det skriver New York Post.

Han bruger hårcurlerne til at holde styr på de efterspurgte fugle, som bliver brugt til at synge for mange penge i populære konkurrencer i bydelene Brooklyn og Queens.

Der sad en finke i hver hårcurler. Foto: U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of New York Vis mere Der sad en finke i hver hårcurler. Foto: U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of New York

Efter han var steget af flyet, der oprindelig kom fra Georgetown i Guyana, fandt tolderne de små fugle inde i beholderne til curlerne.

De var dækket med klude og gemt inde i hans jakke og bukser.

Kevin Andre McKenzie fortalte, at han var blevet tilbudt 3.000 dollar (godt 18.500 danske kroner) for at smugle dem ind i USA.

McKenzie blev tiltalt for den ulovlige import af de vilde fugle og blev løsladt med en kaution på 25.000 dollar. Hvis han bliver dømt, risikerer han 20 år i fængsel.

Selvom der findes finker i USA, er varianten fra Guyana meget bedre til at synge. Det kan indbringe godt med penge til en smugler, fortæller det føderale politi.

»Under sådanne konkurrencer, der ofte afholdes i offentlige parker, synger to finker, og en dommer skal så vælge finken med den bedste stemme,« siger reglerne.

En finke, der vinder sådanne konkurrencer, er særdeles værdifuld. Den kan nemt sælges for over 10.000 amerikanske dollar.

Tidligere på måneden (april 2021) blev en 26-årig fra Guyana snuppet i samme lufthavn. Han havde 29 levende fugle gemt i pink og orange plastikbeholdere.