En mand er død af lungebetændelse, og syv er i kritisk tilstand, i et udbrud af et hidtil ukendt virus i Kina.

En 61-årig mand er død af lungebetændelse i den centrale kinesiske by Wuhan under et udbrud af et nyt virus, der endnu ikke er identificeret.

Det oplyser sundhedsmyndighederne i Wuhan lørdag.

Syv andre personer er i kritisk tilstand.

I alt er 41 personer smittet med virusset. To af disse er udskrevet fra hospitalet igen, mens de resterende fortsat er indlagt, men i stabil tilstand.

739 personer, som menes at have været i tæt kontakt med de smittede, har fået grønt lys efter at være blevet undersøgt. De er ved godt helbred, oplyser myndighederne.

Kinas statslige nyhedsbureau, Xinhua, skrev torsdag, at de foreløbige resultater fra laboratoriet viser, at virusset er en ny type coronavirus.

Coronavirusset menes at være årsag til en stor del af alle almindelige forkølelser hos voksne.

