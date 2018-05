Næsten to Big Macs om dagen over 46 år? Det vil de fleste nok holde sig fra. Men det er præcis, hvad en amerikansk mand har gjort.

Forleden spiste 64-årige Don Gorske nemlig sin Big Mac nummer 30.000. Og det er en udbygning af hans egen verdensrekord.

Alle 30.000 Big Macs har han spist på den samme McDonalds-restaurant i Fox Valley i Wisconsin, hvor han spiste sin første i tilbage i 1972.

Det skriver LadBible.

Da Don Gorske spiste sin burger nummer 30.000, fik han en pris for at have opnået den milepæl af restauranten.

Tilbage i 2016 kom den 64-årige mand i Guiness World Records-bogen, da det blev officielt dokumenteret, at han havde spist 28.788 Big Macs, hvilket allerede dengang var verdensrekord.

Don Gorske fortæller, at den eneste grund til, at han er endt med så mange besøg på McDonalds, er, at han simpelthen bare godt kan lide burgere.

Den Big Mac-elskende mand talte med pressen kort før, at han tog en bid af Big Mac nummer 30.000.

»Da jeg spiste min første Big Mac, var det her den eneste McDonalds i byen, og jeg havde lige fået mit kørekort. Det her er en stor ting for mig, noget jeg har set frem til,« sagde den 64-årige mand.

Man fristes til at tænke, hvordan man kan vide, at han egentlig har spist alle de her brugere? Men svaret er egentlig enkelt. Don Gorske kan nemlig bevise, at han har betalt for dem alle.

Således har han gemt alle 30.000 kvitteringer, indpakninger og burger-bokse. 7.000 af dem forsvandt dog fra ham for nogle år tilbage, da en tornado ødelagde hans hus.

Don Gorske har kun to dage siden 1972 sprunget den daglige burger over. Den ene dag var, da restauranten var lukket, og den anden dag var, da hans mor døde.

Ifølge Don Gorske selv har de mange burgere ikke påvirket hans helbred. Han siger, at hans kolesterol tal er lavt, og at han er i god form.

De første 1.000 Big Macs spise han i øvrigt på blot 356 dage. Det er i gennemsnit 2,8 burgere om dagen.