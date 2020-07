En bitter strid om en tilsyneladende farlig hund endte søndag med at koste en mand og hans 13-årige datter livet i den amerikanske delstat Florida.

Det skriver Daily Mail.

Ifølge mediet var det som følge af en retssag, hvor en dommer havde slået fast, at gerningsmandens hund var farlig, at de to drab skete.

Da retsmødet var overstået gik manden ind til naboen for at konfrontere vedkommende. Konfrontationen endte med et skyderi, hvor den mandlige beboer i huset blev skudt, ligesom også hans 13-årige datter blev hårdt kvæstet og senere døde på hospitalet.

Da politiet ankom til stedet, åbnede de ild mod gerningsmanden. Han blev senere fundet død.

Forinden havde manden barrikaderet sig i to timer.

Der er tvivl om, hvorvidt han døde af politiets skud, eller om han tog sit eget liv.

Mindst to andre nåede at flygte fra huset, men måtte efterfølgende tilses på hospitalet.