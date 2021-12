Lørdag var gaderne omkring Kensington Palace i London fyldt med politi- og redningsfolk.

Metropolitan Politi modtog en anmeldelse om en mand med et skydevåben.

Det skriver The Mirror.

Manden var blevet set gå ind i en bank ved Marloes Road omkring klokken 15.

Han forlod derefter stedet i en bil.

Politiet reagerede hurtigt. For på under 15 minutter lykkedes det dem at standse bilen, som var nået til et område mellem Kensington Road og Palace Gate.

Her blev manden skudt.

Redningsfolk forsøgte at yde førstehjælp, men manden blev erklæret død kort tid efter.

Hændelsen bliver ikke set som terror.