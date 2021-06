En mand blev fredag aften skudt og dræbt i et villaområde i den svenske by Bålsta.

Siden er en 35-årig kvinde blevet anholdt. Hun er mistænkt for at have stået bag.

Det skriver Aftonbladet.

Politiet rykkede ud til adressen i byen, der ligger nordvest for Stockholm, klokken 23 fredag aften.

Da man kom frem, fandt man en mand i 40erne, der var blevet ramt af skud. Han afgik senere ved døden som følge af sine skader, skriver det svenske medie.

Kvinden, der blev anholdt, var også til stede, da politiet kom frem, fortæller Daniel Ågren fra Polisregion Mitt:

»Personen blev anholdt på stedet, da politiet kom frem,« fortæller han.

Det oplyses videre, at den dræbte mand og den anholdte kvinde er tidligere bekendte.

Politiet er fortsat ved at efterforske sagen.