En mand er torsdag aften blevet fundet med skudsår i det sydlige Stockholm.

Det fortæller svensk politi til Aftonbladet.

»Vi fik en anmeldelse fra nogen, der hørte flere brag, og en privatperson, der havde fundet en mand med skudsår udenfor,« lyder det fra talsmand Daniel Wikdal.

Anmeldelsen kom klokken 19.54.

Offeret, hvis tilstand er ukendt, er nu kørt på hospitalet, og politiet er til stede med flere patruljer samt helikoptere og hunde.

Man efterforsker sagen som drabsforsøg, lyder det.

En eller flere formodede gerningsmænd skal ifølge Aftonbladets oplysninger have forladt gerningsstedet i en sort bil.

»Vi indsamler vidnesbyrd, taler med folk, der ringere, og banker på døre i området,« siger Daniel Wikdal og tilføjer, at politiet har »tjekket en del personer i området« uden endnu at have foretaget nogen anholdelser.