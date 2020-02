En mand er søndag eftermiddag blevet skudt på åben gade af politiet på Streatham High Road efter en hændelse.

Politiet er erfterfølgende i gang med en stor aktion.

Det skriver flere britiske medier, herunder BBC.

Flere mennesker skulle være blevet stukket ned i Streatham i det sydlige London.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

Hændelsen skulle ifølge de britiske medier være terror-relateret.

Billeder på sociale medier viser en person liggende på jorden med hovedet nedad.

Politiet er massivet til stede sammen med ambulancer og en helikopter i luften.

Politiet opfordrer desuden via Twitter folk til at holde sig væk.

Opdateres...