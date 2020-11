En ung mand i spillebyen Las Vegas, USA, lænede sig ud ad vinduet på en minibus og skubbede tilfældigt til en cyklist – med det resultat, at cyklisten døde. Sekunder efter faldt han selv ud af bilen, og også han døde. Det oplyser politiet ifølge New York Post.

Den 55-årige Michelle Weissman var ude på en stille og rolig cykeltur søndag morgen, da Giovanni Medina Barajas, som var passager i en minibus, lænede sig ud ad vinduet og skubbede hende omkuld ved at svinge armen.

Men derved fik den 20-årige Barajas overbalance. Han faldt ud ad vinduet, gled omkring 45 meter hen ad asfalten, inden han ramte et trafiklys og døde på stedet. Det skriver avisen The Las Vegas Sun.

Cyklisten Michelle Weissman blev kort tid efter erklæret død af de skader, hun pådrog sig ved styrtet på cyklen.

Chaufføren på minibussen, Rodrigo Cruz, er blevet sigtet for ikke at stoppe bilen efter dødsuheldet. Foto: Las Vegas Metropolitan Police Department Vis mere Chaufføren på minibussen, Rodrigo Cruz, er blevet sigtet for ikke at stoppe bilen efter dødsuheldet. Foto: Las Vegas Metropolitan Police Department

»Det er absolut meningsløst,« udtaler Raymond Spencer fra drabsafdelingen hos det lokale politi. »Der er ingen grund til det her, og jeg kan ikke sige, hvorfor det skete. Det er komplet idioti.«

Politiet har anholdt chaufføren, Rodrigo Cruz, og sigtet ham for i to tilfælde at være kørt videre i stedet for at stoppe.

Den 22-årige chauffør nægtede, at han med vilje havde kørt sådan, at Barajas kunne ramme kvinden med armen.

Ifølge ham undlod han at stoppe bilen, da hans ven faldt ud ad vinduet, 'for han var bange, fordi han var prøveløsladt, og iøvrigt ikke troede, at Barajas var kommet til skade', siger politiet.

Cruz fortalte politiet, at 'hans kammerat altid gjorde noget dumt'.